Даяна Ястремская – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинские теннисистки Даяна Ястремская (№79 WTA) и Катерина Козлова (№132 WTA) сразятся между собой на турнире WTA 250 в Курмайёре.
Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Жасмин Паолини (№56 WTA).
Источник — Sport.ua
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