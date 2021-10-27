Даяна Ястремская – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинские теннисистки Даяна Ястремская (№79 WTA) и Катерина Козлова (№132 WTA) сразятся между собой на турнире WTA 250 в Курмайёре.



Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала – 12:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Жасмин Паолини (№56 WTA).

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