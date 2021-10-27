Даяна Ястремская – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Италии

  • 27.10.2021 12:30
  • 760 просмотров
  • 6 комментариев
Даяна Ястремская – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В среду украинские теннисистки Даяна Ястремская (№79 WTA) и Катерина Козлова (№132 WTA) сразятся между собой на турнире WTA 250 в Курмайёре.
     
Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала – 12:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Жасмин Паолини (№56 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    Kanarejka, 27.10.2021 11:32
    +4
    Той випадок, коли не засмучусь за будь-якого результату. Подобаються обоє, але й до обох є певні претензії. Особисто для мене, головне сьогодні - побачити якісний теніс. Ну і звичайно приємно, що хоча б одна українка точно буде у 3 колі.
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    vital
    vital, 27.10.2021 11:26
    +3
    ona_proigraet, 27.10.2021 11:20
    ну что, болеем за победу прогрессирующей Катюши? Пусть она и ниже в рейтинге, но девчонка очень старается!
    Я б не сказав про прогрес Козлової. Вона грає, як грає, на своєму рівні. Лише частенько травмується, ну не так часто як Цуренко, але все ж. Найгірше що потім після відновлення довгі місяці Катя не може знайти свою гру. Тому через такі провали й вилетіла з ТОП-100.
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 27.10.2021 11:22
    +2
    правда, не понял о каком понедельнике идет в тексте речь. Ну да ладно, возможно, у автора новости действительно понедельник
    Ссылка
    MARMUR
    online
    MARMUR, 27.10.2021 12:30
    0
    Катя обязана вdуть кремлёвскуu кормилицу !!
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 27.10.2021 12:09
    0
    Они обе вернулись с курвы кремля?
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 27.10.2021 11:20
    0
    ну что, болеем за победу прогрессирующей Катюши? Пусть она и ниже в рейтинге, но девчонка очень старается!
    Ссылка
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