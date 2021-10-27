Next Gen Finals-2021. Известен размер призового фонда

С 9 по 13 ноября в Милане состоится турнир под названием Next Generation ATP Finals, в котором сыграют семь лучших теннисистов сезона в возрасте до 21 года, также организаторы выдадут вайлд-кард одному из итальянских талантов. Будет также два запасных игрока.



В 2021 году призовой фонд турнира составит $1.3 миллиона, что на 100 тысяч меньше, чем в 2019-м. В прошлом сезоне соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Формат турнира такой же, как и на взрослых Итоговых турнирах.



Призовые