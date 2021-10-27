Next Gen Finals-2021. Известен размер призового фонда

С 9 по 13 ноября в Милане состоится турнир под названием Next Generation ATP Finals, в котором сыграют семь лучших теннисистов сезона в возрасте до 21 года, также организаторы выдадут вайлд-кард одному из итальянских талантов. Будет также два запасных игрока.
В 2021 году призовой фонд турнира составит $1.3 миллиона, что на 100 тысяч меньше, чем в 2019-м. В прошлом сезоне соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
Формат турнира такой же, как и на взрослых Итоговых турнирах.
Призовые
|Запасные
|$12,000
|Плата за участие
|$80,000
|Победа в матче раунда-робин
|$24,000
|Выход в финал
|$109,600
|Победа в финале
|$140,800
|Максимальные призовые для победителя
|$402,400
Источник — ATP Tour
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