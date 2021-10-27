Next Gen Finals-2021. Известен размер призового фонда

В 2021-м организаторы выделят на призовые на 9,3% меньше, чем в 2019-м

  • 27.10.2021 11:08
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Next Gen Finals-2021. Известен размер призового фонда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

С 9 по 13 ноября в Милане состоится турнир под названием Next Generation ATP Finals, в котором сыграют семь лучших теннисистов сезона в возрасте до 21 года, также организаторы выдадут вайлд-кард одному из итальянских талантов. Будет также два запасных игрока.
 
В 2021 году призовой фонд турнира составит $1.3 миллиона, что на 100 тысяч меньше, чем в 2019-м. В прошлом сезоне соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Формат турнира такой же, как и на взрослых Итоговых турнирах.
 
Призовые

Запасные $12,000
Плата за участие $80,000
Победа в матче раунда-робин $24,000
Выход в финал $109,600
Победа в финале $140,800
Максимальные призовые для победителя $402,400

Источник — ATP Tour

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