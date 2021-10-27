Бэйл не успеет восстановиться до второго матча с Шахтером

Форвард «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ожидает, что валлиец вернется в общую группу команды через неделю. Наставник надеется, что Бэйл сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который состоится 6 ноября.

Таким образом, валлийский вингер не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». Игра состоится 2 ноября.

В текущем сезоне Бэйл провел 3 матча в чемпионате Испании и забил 1 гол.