Бэйл не успеет восстановиться до второго матча с Шахтером

Форвард «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы.
Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ожидает, что валлиец вернется в общую группу команды через неделю. Наставник надеется, что Бэйл сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который состоится 6 ноября.
Таким образом, валлийский вингер не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». Игра состоится 2 ноября.
В текущем сезоне Бэйл провел 3 матча в чемпионате Испании и забил 1 гол.
Источник — ФК Реал Мадрид
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