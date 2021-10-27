ВИДЕО. Задавили прессингом. Как Швед забивал в матче Кубка Бельгии

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» обыграл клуб «Сен-Жилуаз» (2:1).
На 16-й минуте хозяева поля вышли вперед, отличился украинский полузащитник Марьян Швед.
Для Шведа это второй гол в сезоне, оба были забиты клубу «Сен-Жилуаз».
Er waren geen live beelden gisteren. Dus voor zij die er niet bij waren, droppen we even onze twee goals tegen Union.— KV Mechelen (@kvmechelen) October 27, 2021
￼💛 Perfecte druk
❤️￼ Perfecte counter#nomatterwhat #kvmusg #crokycup pic.twitter.com/obMDR1wB7v
Источник — ФК Мехелен
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