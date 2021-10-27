Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В матче второго круга украинка сразится против Анны-Лены Фридзам из Германии (№137 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Алисон ван Эйтванк или победительницы матча Александра Крунич – Анетт Контавейт.
Источник — Sport.ua
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