Моуриньо хочет видеть Себальоса в Роме

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в римской «Роме».
По данным источника, в переходе 25-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо. Сам Себальос, которые два прошлых сезона провел в аренде в лондонском «Арсенале», также не против покинуть Мадрид.
Напомним, в межсезонье Себальос вернулся в «Реал» и был настроен проявить себя в клубе. Но всему помешала травма, полученная на Олимпиаде в Токио.
Источник — Sport.es
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