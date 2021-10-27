Моуриньо хочет видеть Себальоса в Роме

25-летний испанец имеет вариант трудоустройства в Серии А

  • 27.10.2021 09:49
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Моуриньо хочет видеть Себальоса в Роме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в римской «Роме».

По данным источника, в переходе 25-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо. Сам Себальос, которые два прошлых сезона провел в аренде в лондонском «Арсенале», также не против покинуть Мадрид.

Напомним, в межсезонье Себальос вернулся в «Реал» и был настроен проявить себя в клубе. Но всему помешала травма, полученная на Олимпиаде в Токио.

Источник — Sport.es

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