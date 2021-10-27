Сампдория – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 10-го тура итальянской Серии А

  • 27.10.2021 05:51
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Сампдория – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 10-го тура итальянской Серии А «Сампдория» – «Аталанта».

В предыдущем туре «Сампдория» обыграла «Специю» со счетом 2:1. В свою очередь, «Аталанта» сыграла вничью 1:1 с «Удинезе». Счет в той встрече открыл украинец Руслан Малиновский, но в дополнительное время команда из Удине выровняла положение.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» с 15 очками идет на пятом месте. «Сампдория» с 9 баллами находится на пятнадцатой позиции.

106 раз играли между собой эти команды. 32 раза победила команда из Бергамо, 42 раза выиграл коллектив из Генуи, в 32 встречах была зафиксирована ничья.

«Поставлю в этой игре на «Аталанту». Я считаю, что бергамаски сильнее, чем «Сампдория», – сказал Бартулович.

Матч «Сампдория» – «Аталанта» состоится 27 октября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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