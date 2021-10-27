Райо Вальекано – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги

  • 27.10.2021 04:50
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Райо Вальекано – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона».

В предыдущем туре Примеры «Райо Вальекано» уступил на выезде «Бетису» со счетом 2:3. «Барселона» также проиграла. Каталонцы уступили на «Камп Ноу» «Реалу» со счетом 1:2.

36 раз встречались между собой эти соперники. 24 раза выиграла «Барселона», 8 раз в этих встречах была зафиксирована ничья, и еще в 4 поединках победил «Райо Вальекано».

«Барселона» после поражения в Эль-Класико захочет реабилитироваться, извиниться перед своими болельщиками. Поставлю на то, что каталонцы сделают все для того, чтобы выиграть у «Райо Вальекано». Поставлю на победу «Барсы», – сказал Бартулович.

Матч «Райо Вальекано» – «Барселона» состоится 27 октября. Начало встречи – в 20:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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