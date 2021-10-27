Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».
«Вест Хэм» после поражения от «Брентфорда» (1:2) выиграл три матча кряду, не пропуская мячей в свои ворота. «Молотобойцы» победили «Эвертон» (1:0), «Генк» (3:0) и «Тоттенхэм» (1:0).
«Ман Сити» после поражения от ПСЖ (0:1) и ничьи с «Ливерпулем» (2:2) уверенно выиграл три матча подряд. «Горожане» оказались сильнее «Бернли» (2:0), «Брюгге» (5:1) и «Брайтона» (4:1).
113 раз встречались между собой эти команды. 58 раз выиграл «Ман Сити», 37 раз победил «Вест Хэм», еще 18 встреч завершились вничью.
«В этом матче поставлю на победу «Манчестер Сити», – сказал Бартулович.
Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» состоится 27 октября. Начало встречи – в 21:45.
Младен Бартулович, Sport.ua
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