ШЕРШЕНЬ: «Металлист 1925 большими силами атаковал, а соперник забивал»​​​​​

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень ответил на вопросы после матча 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:5).

– Михаил, такой счет. В этом чемпионате «Металлист 1925» больше двух голов не пропускал. Здесь кубковая игра, что произошло?

– Не знаю. Видимо, большими силами атаковали, нарывались на контратаки. Команда соперников реализовала свои моменты, а мы пропустили. Дальше уже пытались вытягивать игру, шли вперед, но получали контратаки, заканчивавшиеся голами в наши ворота.

– Насколько счет по игре?

– Не знаю, думаю, что мы могли больше забить. Возможно, в какой-то момент был шанс сравнять счёт, создать интригу.

– Почему так много пропустили?

– Так сложилось, к сожалению, пропустили.

– Когда «Металлист 1925» забил первый гол, лично вы побежали, взяли мяч из ворот, поставили на центр поля. Пытались ли еще вернуться в игру?

– Конечно, хотелось вернуться в игру. Почувствовали силу, шли на ворота соперника, но не получилось забить нужное количество голов.

– Трудно будет забыть такое поражение, переключиться на чемпионат?

– Не знаю. Думаю, что мы забудем. И будем готовиться к матчу чемпионата Украины.