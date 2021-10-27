Кубок Германии. Дубль Торгана Азара вывел Боруссию Д в 1/8 финала

26 октября в Германии состоялись 8 матчей 1/16 финала национального кубка

  • 27.10.2021 00:55
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Кубок Германии. Дубль Торгана Азара вывел Боруссию Д в 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в Германии состоялись 8 матчей 1/16 финала национального кубка.

«Боруссия» Дортмунд вышла в 1/8 финала за счет дубля Торгана Азара в ворота «Ингольштадта» (2:0).

Оставшиеся матчи раунда будут сыгран 27 октября.

Кубок Германии

1/16 финала, 26 октября

Боруссия Д – Ингольштадт – 2:0

Голы: Торган Азар, 72, 81

Другие матчи игрового дня:

  • Бабельсберг – РБ Лейпциг – 0:1
  • Мюнхен 1860 – Шальке – 1:0
  • Пройссен Мюнстер – Герта – 1:3
  • Хоффенхайм – Хольштайн Киль – 5:1
  • Майнц – Арминия – 3:2 (д.в.)
  • Нюрнберг – Гамбург – 1:1 (пен. 2:4)
  • Оснабрюк – Фрайбург – 2:2 (пен 2:3) 

Источник — Sport.ua

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