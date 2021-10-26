Украина U-19 проиграла сверстницам из Австрии, но чудом осталась в Лиге A

Сегодня в нидерландском городе Харкема женская сборная Украины U-19 под руководством Валерия Паламарчука провела заключительный поединок группового турнира первого раунда Евро-2022 WU-19.

К последнему туру украинки подошли на последнем месте, а их соперницы досрочно гарантировали себе первую позицию. Сине-желтые вели заочное соперничество с Шотландией, которая в параллельном матче встречалась с хозяйками из Нидерландов.

В итоге сборная Украины уступила Австрии, пропустив единственный мяч под занавес поединка, а Шотландия проиграла Нидерландам с разгромным счетом (0:3). И это позволило украинкам обойти конкурента благодаря дополнительным показателям (общему количеству забитых мячей) и сохранить прописку в элитном дивизионе на второй раунд, который состоится весной 2022 года.

Евро-2022 WU-19. Лига А. Группа 1

3-й тур, 26 октября

Украина WU-19 – Австрия WU-19 – 0:1

Гол: Зарак, 79.

Украина WU-19: Боклач, Левченко, Котик, Ольхова (к), Котовец, Христюк, Белякова (Иванченко, 46), Семков, Корнацкая (Тян, 66), Талеб, Глущенко.

Австрия WU-19: Эль-Шериф, Вайсс (Шнайдербавер, 58), Магерль (к), Фухс, Пфаннер, Дорн (Бруннмайр, 73), Феликс (Холль, 90), Зарак, Вирнсбергер (Зайдль, 90), Пурчеллер, Гампер (Кетц, 58).

Предупреждения: Ольхова (27), Котовец (82), Котик (88), Семков (88) – Вирнсбергер (68), Феликс (88), Магерль (88).

Результаты турнира

1-й тур, 21.10. Нидерланды – Украина – 4:1

– Украина – 4:1 1-й тур, 21.10. Австрия – Шотландия – 1:0

– Шотландия – 1:0 2-й тур, 23.10. Нидерланды – Австрия – 0:1

– 0:1 2-й тур, 23.10. Шотландия – Украина – 1:1

3-й тур, 26.10. Украина – Австрия – 0:1

– 0:1 3-й тур, 26.10. Шотландия – Нидерланды – 0:3

Турнирная таблица