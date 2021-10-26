Черноморец – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард «Шахтера» сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 22:23
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Черноморец – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» – «Шахтер».

В предыдущем матче в рамках УПЛ «Шахтер» выиграл у «Ворсклы» со счетом 2:0, а «Черноморец» сыграл вничью 1:1 со «Львовом».

В истории независимой Украине 113 раз встречались между собой эти команды. «Шахтер» победил в 44 поединках, «Черноморец» выиграл 8 матчей. Еще 7 встреч завершились вничью.

«Черноморец» хоть и испытывает проблемы, все равно показывает хоть какой-то результат. Но, думаю, что проблем у «Шахтера» в этой встрече точно не будет. В этом поединке Де Дзерби может использовать ближайшие резервы, чтобы посмотреть, какие игроки могут помочь команде в Лиге чемпионов. Для «горняков» это будет больше игра для тех, кто имеет меньше игровой практики.

Хотя расслабляться нельзя «Шахтеру», как и «Динамо» в матче с «Мариуполем». Все-таки, это футбол, и бывает разное на поле. За это мы и любим футбол, потому что в матчах бывают сюрпризы. Но все равно отдаю предпочтение более именитому клубу, а именно «Шахтеру», – сказал Воробей.

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 27 октября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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