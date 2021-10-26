Мариуполь – Динамо. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» – «Динамо».

«В предыдущем матче в рамках УПЛ «Динамо» выиграло у «Днепра-1» со счетом 2:0. «Мариуполь» уступил «Вересу» (0:2).

50 раз встречались между собой «Мариуполь» и «Динамо». 42 раза выиграла киевская команда, 6 раз в поединках была зафиксирована ничья и еще 2 раза побеждали приазовцы.

Конечно, мне кажется, победа будет за «Динамо». Сейчас «Мариуполь» немножко испытывает проблемы в том плане, что у них очень много молодежи. Я думаю, этой команде нужен годик-два и тогда с этой команды будет какой-то толк однозначно. Но сейчас от приазовцев требовать что-то грандиозное не приходится. Поэтому здесь будет победа за «Динамо». Для игроков киевской команды, которые получали меньше игровой практики, это будет хороший матч. Мирча Луческу может проверить какие-то иные варианты. Может даже в плане уверенности для нападающих «Динамо» эта игра будет интересной. Они захотят забить мячи в этом поединке. Поэтому, думаю, в этом матче будет победа «Динамо», - сказал Воробей.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится 27-го октября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.