Металлист – Колос. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «Металлист» – «Колос».

«Это будет интересная игра. Думаю, все ожидают этого матча. «Металлисту» сейчас уделяется очень много внимания со стороны прессы, аналитиков. Мы видим, как бурно господин Ярославский развивает инфраструктуру «Металлиста». Он хочет возродить тот «Металлист», который добивался самых серьезных высот в своей истории. Интересно будет посмотреть, как харьковчане сыграют.

Если «Металлист» попадет в УПЛ, то однозначно он усилится. Будет еще больше вливаний в команду. Сейчас у «Металлиста» собран коллектив не для Первой лиги. Он легко играет с командами Первой лиги, добиваясь результата. Будет интересно посмотреть эту игру. Наверняка на стадион придет очень много болельщиков. Стадион будет, наверное, практически забит. Если городские власти разрешат, то болельщики придут поддерживать команду. Я думаю, «Колосу» будет явно не легко в этом плане. Мое предположение, что, наверное, будет сюрприз в этом матче. «Колос» сейчас находится на не подъеме. Затянулся у коваливской команды кризис. И, я думаю, «Металлист» преподнесет сюрприз и сделает праздник городу Харькову. Думаю, «Металлист» выиграет у команды из Коваливки.

«Металлист» хоть и играет в Первой лиге, уже сейчас за харьковскую команду выступают легионеры. Сейчас команда уже показывает уровень не еврокубков, но уровень Премьер-лиги Украины. Я думаю, что в предстоящем матче не будет преимущества у команды из УПЛ. Я думаю, что на поле будет доминировать «Металлист», - сказал Воробей.

Матч «Металлист» – «Колос» состоится 28-го октября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.