Человек без должности. Кобин рассказал о работе Севидова в Минае

Известный тренер якобы занимается индивидуальной работой с молодым игроком

  • 26.10.2021 19:55
  • 642 просмотра
  • 1 комментарий
Человек без должности. Кобин рассказал о работе Севидова в Минае
© ФК Минай. Василий Кобин

Бывший наставник «Миная» Василий Кобин рассказал о работе известного украинского тренера Александра Севидова в закарпатском клубе.

- То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.

- За что отвечает Севидов в «Минае»?
- Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует.

- Персональный тренер?
- Что-то вроде того. Больше конкретики сказать не могу.

- Вы с ним пересекались?
- Показывают в прямой трансляции, что человек есть, но должности в клубе никакой не было.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.

Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SevaCherkago
    SevaCherkago, 26.10.2021 20:05
    0
    Прям Штирлиц какой-то)))
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