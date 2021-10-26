Человек без должности. Кобин рассказал о работе Севидова в Минае

Бывший наставник «Миная» Василий Кобин рассказал о работе известного украинского тренера Александра Севидова в закарпатском клубе.

- То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.

- За что отвечает Севидов в «Минае»?

- Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует.

- Персональный тренер?

- Что-то вроде того. Больше конкретики сказать не могу.

- Вы с ним пересекались?

- Показывают в прямой трансляции, что человек есть, но должности в клубе никакой не было.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.