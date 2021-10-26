Человек без должности. Кобин рассказал о работе Севидова в Минае

Бывший наставник «Миная» Василий Кобин рассказал о работе известного украинского тренера Александра Севидова в закарпатском клубе.
- То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.
- За что отвечает Севидов в «Минае»?
- Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует.
- Персональный тренер?
- Что-то вроде того. Больше конкретики сказать не могу.
- Вы с ним пересекались?
- Показывают в прямой трансляции, что человек есть, но должности в клубе никакой не было.
Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.
Источник — BurBuzz
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