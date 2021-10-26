Переговоры приостановлены. Серхи Роберто не может договориться с Барселоной

Полузащитник надеется продлить контракт с каталонским клубом до 2024 года

  • 26.10.2021 18:34
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Переговоры приостановлены. Серхи Роберто не может договориться с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Переговоры о продлении контракта 29-летнего испанского полузащитника Серхи Роберто с каталонской «Барселоной» приостановлены.

Сторонам пока не удается достичь соглашения. Роберто надеется подписать новый контракт сроком до 2024 года.

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду 11 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Текущее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €15 миллионов.

В активе Роберто 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.

Источник — Sport.es

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