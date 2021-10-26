Переговоры приостановлены. Серхи Роберто не может договориться с Барселоной

Переговоры о продлении контракта 29-летнего испанского полузащитника Серхи Роберто с каталонской «Барселоной» приостановлены.
Сторонам пока не удается достичь соглашения. Роберто надеется подписать новый контракт сроком до 2024 года.
Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду 11 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Текущее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €15 миллионов.
В активе Роберто 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.
Источник — Sport.es
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