Переговоры приостановлены. Серхи Роберто не может договориться с Барселоной

Переговоры о продлении контракта 29-летнего испанского полузащитника Серхи Роберто с каталонской «Барселоной» приостановлены.

Сторонам пока не удается достичь соглашения. Роберто надеется подписать новый контракт сроком до 2024 года.

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду 11 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Текущее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €15 миллионов.

В активе Роберто 11 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.