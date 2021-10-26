Снигур стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№184 WTA) стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого круга украинка, получившая седьмой номер посева, в двух сетах обыграла Бьянку Турати из Италии (№289 WTA).
Пуатье. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Бьянка Турати (Италия) – 6:2, 6:3
Далее по сетке победительница пары Ралука Георгиана Сербан (Кипр) – Виктория Мунтян (Франция).
Источник — Sport.ua
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