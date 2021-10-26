Шахтер прилетел в Одессу на матч с Черноморцем

«Шахтер» готовится к 1/8 финала Кубка Украины. Получив в воскресенье выходной после выездной игры с «Ворсклой» и отдохнув, в понедельник команда начала готовиться к кубковому матчу с «Черноморцем».

Накануне «Шахтер» уделил внимание тактике и выходу в атаку, а во вторник, 26 октября, провел следующую тренировку в Святошино. Она длилась час и включала разминочную часть, квадраты, отработку оборонительных действий и двусторонку. Во второй половине дня «оранжево-черные» прилетели в Одессу.

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 27 октября в 19:30 на стадионе «Черноморец».