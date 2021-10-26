Александр ГОЛОВКО: «Шапаренко — топ. Луческу ему доверился»

Известный украинский тренер Александр Головко поделился мнением о 23-летнем полузащитнике киевского «Динамо» и сборной Украины Николае Шапаренко.

«Топ ли Шапаренко? Сейчас — да. Он хочет быть. Дело не в том, что сейчас — топ, а потом — не топ. Он делает выбор.

Луческу? Он чувствует это, он рядом. Он доверился ему. Пацанам не нужны ярлыки. Бывает, что в школу приходит парень и говорят, мол, он — двоечник. А он не двоечник, просто ему внимания не уделяют. Нашелся человек, который эту тему раскрыл. И получается такой Шапаренко. Или кто-то другой.

Я, как тренер, никак не мог Кочергину найти место в команде. Было сложно. Каждому нужно созревание», — считает Головко.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.