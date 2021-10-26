Лопатецкая проиграла в первом круге 25-тысячника ITF в Турции

Дарья уступила сопернице из шестой сотни мирового рейтинга

  • 26.10.2021 17:33
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Лопатецкая проиграла в первом круге 25-тысячника ITF в Турции
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№484 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Стамбуле.
 
В матче первого круга украинка уступила Зейнеп Сонмез из Турции (№572 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Стамбул. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 4:6, 5:7
 
Отметим, что Лопатецкая проиграла 8 из 9 последних матчей.

Источник — Sport.ua

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