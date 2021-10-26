Олег КОЖУШКО: «На Металлист 1925 приятно смотреть»

Футболист «Александрии» Олег Кожушко поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Металлиста 1925» в рамках 1/8 финала кубка Украины.

«Металлист 1925» — хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра. Смотрели их последний матч, в котором они обыграли «Ингулец» 4:0. В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов. Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в «Александрии». Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать», — сказал Кожушко.

Матч 1/8 финала Кубка Украины «Металлист 1925» — «Александрия» состоится во вторник, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени.