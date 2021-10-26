Юрий САК: «Мариуполь и Черноморец будут биться»

Специалист поделился ожиданиями от матчей Кубка Украины

  • 26.10.2021 16:33
  • 214 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий САК: «Мариуполь и Черноморец будут биться»
© ФК Мариуполь

Бывший футболист «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от поединков 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» — «Шахтер» и «Мариуполь» — «Динамо», которые состоятся в среду, 27 октября.

«В «Мариуполе» много арендованных футболистов «Шахтера», а в «Черноморце» — игроков «Динамо». Здесь других вариантов нет, и «Мариуполь», и «Черноморец» будут биться, несмотря на все околофутбольные моменты. Тем не менее, «Динамо» и «Шахтер» ставят перед собой задачу выиграть Кубок Украины, поэтому хозяевам будет крайне сложно устоять в этих противостояниях. Мне нравится, как хотят играть «Мариуполь» и «Черноморец» — в атаку. Однако у обоих коллективов есть проблемы в обороне. Если не ошибаюсь, то в нынешнем чемпионате эти команды еще ни разу не сыграли на ноль», — отметил Сак.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности