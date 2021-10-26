Юрий САК: «Мариуполь и Черноморец будут биться»

Бывший футболист «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от поединков 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» — «Шахтер» и «Мариуполь» — «Динамо», которые состоятся в среду, 27 октября.

«В «Мариуполе» много арендованных футболистов «Шахтера», а в «Черноморце» — игроков «Динамо». Здесь других вариантов нет, и «Мариуполь», и «Черноморец» будут биться, несмотря на все околофутбольные моменты. Тем не менее, «Динамо» и «Шахтер» ставят перед собой задачу выиграть Кубок Украины, поэтому хозяевам будет крайне сложно устоять в этих противостояниях. Мне нравится, как хотят играть «Мариуполь» и «Черноморец» — в атаку. Однако у обоих коллективов есть проблемы в обороне. Если не ошибаюсь, то в нынешнем чемпионате эти команды еще ни разу не сыграли на ноль», — отметил Сак.