Минай готов подписать известного украинского вратаря

Роман Пидкивка может продолжить карьеру в закарпатском клубе

  • 26.10.2021 16:19
  • 2171 просмотр
  • 2 комментария
Минай готов подписать известного украинского вратаря
© Footboom. Роман Пидкивка

26-летний украинский вратарь Роман Пидкивка может подписать контракт с «Минаем».

Футболист уже тренируется вместе с закарпатской командой.

На протяжении карьеры Пидкивка выступал за «Карпаты», киевский «Арсенал» и одесский «Черноморец». С июля 2021 года игрок находится в статусе свободного агента.

Ориентировочная стоимость Пидкивки составляет €200 тысяч.

Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex73776
    alex73776, 26.10.2021 17:12
    0
    я чего Селю не поставили он только от штанги до штанги и может бегать!
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 26.10.2021 16:22
    0
    я думал - Лунин!!!. А они Подкову взяли на счастье. Ну, такое. Вдруг начнет везти с такой фамилией, всё может быть
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