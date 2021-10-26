Минай готов подписать известного украинского вратаря

26-летний украинский вратарь Роман Пидкивка может подписать контракт с «Минаем».
Футболист уже тренируется вместе с закарпатской командой.
На протяжении карьеры Пидкивка выступал за «Карпаты», киевский «Арсенал» и одесский «Черноморец». С июля 2021 года игрок находится в статусе свободного агента.
Ориентировочная стоимость Пидкивки составляет €200 тысяч.
Источник — Трибуна
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