Источник: Динамо интересуется форвардом Днепра-1 Довбиком

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик интересен киевскому «Динамо».
«Интерес киевского «Динамо» к Артему Довбику давний, это не секрет. Но не секретом является и тот факт, что 50% прав на форварда до сих пор владеет бывший его клуб, датский «Мидтьюлланд». Поэтому «вариант Супряги» с виртуальными $6 миллионами тут не прокатит. И платить придется реально. Потому и проблема трудноразрешима», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Контракт Довбика принадлежал «Мидтьюлланду» с 2018 по 2020 годы.
В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 12 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,8 миллиона.
Источник — Telegram
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