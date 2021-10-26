Источник: Динамо интересуется форвардом Днепра-1 Довбиком

Но для трансфера есть серьезное препятствие

  • 26.10.2021 16:04
  • 2380 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Динамо интересуется форвардом Днепра-1 Довбиком
© СК Днепр-1. Артем Довбик

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик интересен киевскому «Динамо».

«Интерес киевского «Динамо» к Артему Довбику давний, это не секрет. Но не секретом является и тот факт, что 50% прав на форварда до сих пор владеет бывший его клуб, датский «Мидтьюлланд». Поэтому «вариант Супряги» с виртуальными $6 миллионами тут не прокатит. И платить придется реально. Потому и проблема трудноразрешима», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Довбика принадлежал «Мидтьюлланду» с 2018 по 2020 годы.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 12 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,8 миллиона.

Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 26.10.2021 16:30
    +5
    Пусть Сурок долю «Мидтьюлланда» выплатит шубами - они в условиях наступающей зимы будут очень актуальны для датчан
    Ссылка
    Сергей Ткаченко
    Сергей Ткаченко, 26.10.2021 16:27
    +4
    До Кулача в компанію... І таких прикладів з переходом в Динамо перспективних гравців чимало, Безус, Громов, Теодорчик і т.д.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 26.10.2021 17:09
    +2
    Можно собрать всех форвардов Динамо и выменять на довбыка
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 16:30
    +2
    Сергей Ткаченко, 26.10.2021 16:27
    До Кулача в компанію... І таких прикладів з переходом в Динамо перспективних гравців чимало, Безус, Громов, Теодорчик і т.д.
    24 года это уже не перспективный
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 26.10.2021 16:36
    +1
    ага, Супряга з Кулачем он уже "розкрились" в ДК. І цей туди ж?
    Ссылка
    Eagle
    Eagle, 26.10.2021 17:18
    -1
    Довбик уже показал свой "класс" в игре с "Динамо",где он ничего НЕ показал, заурядный нападающий,да и возраст 24 года . Думаю Мирча и бесплатно его НЕ захочет.Пусть лучше продолжает играть в "Днепре".Это его максимальный уровень.
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 26.10.2021 16:59
    -1
    Бугор, 26.10.2021 16:58
    Кися,ты пожертвуешь свою зарплату тролляки дешёвой с динамЕ шубкису на Довбика ?Или скрысишь и на матч динамЕ уже сходишь
    Максим , иди похмелись, глаза болят твой бред читать
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 26.10.2021 16:58 (изменен)
    -1
    Funny_____Cat, 26.10.2021 16:42
    ВаДо, смотрю у вас новую методичку про Кулача завезли ?
    Кися,ты пожертвуешь свою зарплату тролляки дешёвой с динамЕ шубкису на Довбика ?Или скрысишь и на матч динамЕ уже сходишь
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 26.10.2021 16:52
    -1
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 16:50
    ВаДо. А ты чего тут раскрылся ? Тут о кротах не слова
    Сидит и минусит нас со Злий Глобтнец и Алёны Остапенко
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 16:50 (изменен)
    -1
    Злий Глобинець, 26.10.2021 16:36
    ага, Супряга з Кулачем он уже "розкрились" в ДК. І цей туди ж?
    ВаДо. А ты чего тут раскрылся ? Тут о кротах не слова
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 26.10.2021 17:03
    -2
    Funny_____Cat, 26.10.2021 16:59
    Максим , иди похмелись, глаза болят твой бред читать
    Киса,ты от голода бредить стала?хочешь я тебе вышлю 10 гривень купишь себе праздничный доширак
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 26.10.2021 16:42
    -3
    Злий Глобинець, 26.10.2021 16:36
    ага, Супряга з Кулачем он уже "розкрились" в ДК. І цей туди ж?
    ВаДо, смотрю у вас новую методичку про Кулача завезли ?
    Ссылка
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