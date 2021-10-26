ПСЖ готов заменить Икарди на Агуэро

Парижский клуб заинтересован в форварде «Барселоны»

  • 26.10.2021 15:34
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ПСЖ готов заменить Икарди на Агуэро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ готов заменить 28-летнего аргентинского форварда Мауро Икарди на 33-летнего аргентинского нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

У Икарди не сложились отношения с 34-летним аргентинским бомбардиром Лионелем Месси, который перешел в ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не гарантирует футболисту место в составе команды.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Агуэро перешел в «Барселону» минувшим летом в качестве свободного агента, чтобы играть вместе с Месси, но несколько недель спустя Лионель ушел в ПСЖ.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Барселону» три матча во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — El Nacional

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