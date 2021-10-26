ФОТО. Шахтер готовится к матчу Кубка Украины с Черноморцем

Поединок 1/8 финала турнира состоится в среду, 27 октября

  • 26.10.2021 15:11
  • 382 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Шахтер готовится к матчу Кубка Украины с Черноморцем
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 26 октября, донецкий «Шахтер» провел командную тренировку на базе в Святошино.

«Горняки» под руководством главного тренер Роберто Де Дзерби готовятся к поединку 1/8 финала Кубка Украины с одесским «Черноморцем». Матч «Черноморец» — «Шахтер» состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в среду, 27 октября, в 19:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 26.10.2021 15:43
    0
    интересно, насколько костьми будут ложиться морозовские из дубля ДК
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    Face Control
    Face Control, 26.10.2021 15:28
    0
    Лучшие.
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    Skillz
    Skillz, 26.10.2021 15:21
    0
    А Жека как всегда, пальцы веером, на лице улыбка, позирует на камеру, ну еще бы, рыжего на контракт развел и сидит банку полирует
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