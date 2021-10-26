ФОТО. Шахтер готовится к матчу Кубка Украины с Черноморцем

Во вторник, 26 октября, донецкий «Шахтер» провел командную тренировку на базе в Святошино.

«Горняки» под руководством главного тренер Роберто Де Дзерби готовятся к поединку 1/8 финала Кубка Украины с одесским «Черноморцем». Матч «Черноморец» — «Шахтер» состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в среду, 27 октября, в 19:30 по киевскому времени.