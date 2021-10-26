Рамос вернулся в общую группу. Стало известно, когда дебют за ПСЖ

35-летний испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос 26 октября должен вернуться в общую группу парижан после травмы.

Как сообщает французская пресса, футболист окончательно восстановился от травмы и примет участие в тренировке команды. Ожидается, что Рамос дебютирует за парижан в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Рамос перешел в ПСЖ этим летом после истечения контракта с «Реалом», но не провел еще ни одной игры за новую команду.

Матч ПСЖ — «Лилль» состоится 29 октября, начало — 22:00