Рамос вернулся в общую группу. Стало известно, когда дебют за ПСЖ

35-летний испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос 26 октября должен вернуться в общую группу парижан после травмы.
Как сообщает французская пресса, футболист окончательно восстановился от травмы и примет участие в тренировке команды. Ожидается, что Рамос дебютирует за парижан в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».
Рамос перешел в ПСЖ этим летом после истечения контракта с «Реалом», но не провел еще ни одной игры за новую команду.
Матч ПСЖ — «Лилль» состоится 29 октября, начало — 22:00
Источник — Le Parisien
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.