Педриньо рассказал, как прошла его адаптация в Шахтере

23-летний бразилец Педриньо пообщался с прессой, рассказав об адаптации в «Шахтере», а также о причинах неудачи в «Бенфике».
- Как проходит ваша адаптация в «Шахтере», который инвестировал 18 миллионов евро в трансфер из «Бенфики»?
- Это было хорошее решение. «Шахтер» - большой клуб, где меня хорошо приняли, я нахожусь в важный момент, провожу хорошие игры. При наличии других бразильцев моя адаптация получилась очень хорошей и очень быстрой. Погода также помогала, было не слишком холодно.
- В 13 матчах за «Шахтер» вы уже провели почти столько же минут на поле, сколько в «Бенфике»…
- Я считаю, что это было очень правильно, мне нужно были эти минуты, я хотел чувствовать себя важным игроком для комнады.
- Чего вам не хватало в «Бенфике»?
- В «Бенфике» я мечтал играть, но чувствовал, что на меня не рассчитывают. Когда игроку не хватает уверенности, он показывает гораздо меньше, чем ожидалось. Я не был уверен в том, что клуб даст мне возможность играть больше минут в будущем. Думаю, это был главный фактор в моем трансфере.
В нынешнем сезоне Педриньо отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами за «Шахтер».
Источник — A Bola
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