Кремень отправил Столовицкого в отставку

Клуб не простил тренеру неудачные результаты

  • 26.10.2021 12:09
  • 264 просмотра
  • 0 комментариев
Кремень отправил Столовицкого в отставку
© ФК Металлист. Игорь Столовицкий

«Кремень» официально объявил об отставке украинского тренера Игоря Столовицкого. Отмечается, что клуб Первой лиги разорвал контракт со специалистом по обоюдному согласию.

Напомним, что Столовицкий возглавил «Кремень» в июле 2021 года. В данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

52-летний Столовицкий на профессиональном уровне тренировал только клубы из Черкасс и Кременчуга. В его активе работа со «Славутичем» (Черкассы), «Черкасским Днепром», «Днепром» (Черкассы). Также он в преиод с 2018 по 2019-й год уже тренировал «Кремень».

Источник — ФК Кремень

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности