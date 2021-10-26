Кремень отправил Столовицкого в отставку

«Кремень» официально объявил об отставке украинского тренера Игоря Столовицкого. Отмечается, что клуб Первой лиги разорвал контракт со специалистом по обоюдному согласию.
Напомним, что Столовицкий возглавил «Кремень» в июле 2021 года. В данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.
52-летний Столовицкий на профессиональном уровне тренировал только клубы из Черкасс и Кременчуга. В его активе работа со «Славутичем» (Черкассы), «Черкасским Днепром», «Днепром» (Черкассы). Также он в преиод с 2018 по 2019-й год уже тренировал «Кремень».
Источник — ФК Кремень
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