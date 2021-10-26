Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В первом круге соперницей украинки, получившей шестой номер посева, станет Бернарда Пера из США (№94 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.



В следующем раунде победительница сразится против Моны Бартель из Германии (№202 WTA).

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