Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Румынии

  • 26.10.2021 11:58
  • 267 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В первом круге соперницей украинки, получившей шестой номер посева, станет Бернарда Пера из США (№94 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.
 
В следующем раунде победительница сразится против Моны Бартель из Германии (№202 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    olya403
    olya403, 26.10.2021 12:08
    0
    Камон, Марта!
    тільки без своїх вже традиційних незрозумілих напів парашутиків, будь ласка)
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