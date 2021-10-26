ФОТО. Почему так? Серия A лидирует по количеству пенальти среди топ-5 лиг

Рефери в Италии очень часто указывают на точку

  • 26.10.2021 11:25
  • 543 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Почему так? Серия A лидирует по количеству пенальти среди топ-5 лиг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание The Athletic в рамках материала о судействе в Италии подготовило интересную инфографику по количеству пенальти в ведущих европейских чемпионатах.

Несмотря на то, что Серия A по динамике игры считается одной из самых медленных, с сезона 2019/20 именно в элите чемпионата Италии назначили больше всего пенальти - 381.

В АПЛ за этот же промежуток времени было назначено всего 238 11-метровых (на 60% меньше). В чемпионате Англии вообще в среднем за матч назначают меньше пенальти, чем в других топ-лигах.

Например, в прошлом сезоне в среднем за игру в АПЛ был назначен 0,33 пенальти, что меньше, чем в Италии, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге.

В нынешнем сезоне уверенно лидирует Серия A.

Источник — The Athletic

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 26.10.2021 11:38
    +2
    Во всех последних сезонах, включая текущий, уверенно лидирует Серия A.
    -----------------------------------
    и при этом на графике видно что в сезоне 20\21 на первом месте лига1
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 26.10.2021 11:32
    0
    зачем быстро и напряжно бегать, если можно не спеша, красиво упасть и гарантированно заработать пенальти. Спросите у Милевского, он-то знает толк в театральных падениях, мастерски играя на публику и судей
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