ФОТО. Почему так? Серия A лидирует по количеству пенальти среди топ-5 лиг

Издание The Athletic в рамках материала о судействе в Италии подготовило интересную инфографику по количеству пенальти в ведущих европейских чемпионатах.
Несмотря на то, что Серия A по динамике игры считается одной из самых медленных, с сезона 2019/20 именно в элите чемпионата Италии назначили больше всего пенальти - 381.
В АПЛ за этот же промежуток времени было назначено всего 238 11-метровых (на 60% меньше). В чемпионате Англии вообще в среднем за матч назначают меньше пенальти, чем в других топ-лигах.
Например, в прошлом сезоне в среднем за игру в АПЛ был назначен 0,33 пенальти, что меньше, чем в Италии, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге.
В нынешнем сезоне уверенно лидирует Серия A.
Источник — The Athletic
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и при этом на графике видно что в сезоне 20\21 на первом месте лига1
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