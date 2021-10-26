ФОТО. Почему так? Серия A лидирует по количеству пенальти среди топ-5 лиг

Издание The Athletic в рамках материала о судействе в Италии подготовило интересную инфографику по количеству пенальти в ведущих европейских чемпионатах.

Несмотря на то, что Серия A по динамике игры считается одной из самых медленных, с сезона 2019/20 именно в элите чемпионата Италии назначили больше всего пенальти - 381.

В АПЛ за этот же промежуток времени было назначено всего 238 11-метровых (на 60% меньше). В чемпионате Англии вообще в среднем за матч назначают меньше пенальти, чем в других топ-лигах.

Например, в прошлом сезоне в среднем за игру в АПЛ был назначен 0,33 пенальти, что меньше, чем в Италии, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге.

В нынешнем сезоне уверенно лидирует Серия A.