Игорь ЦЫГАНЫК: «Игра с Динамо должна была стать матчем жизни для Довбика»

Нужен ли киевлянам форвард сборной Украины?

  • 26.10.2021 11:05
  • 1128 просмотров
  • 11 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Игра с Динамо должна была стать матчем жизни для Довбика»
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Журналист Игорь Цыганык не уверен, что «Динамо» будет настаивать на приобретении форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который не сумел проявить себя в матче с киевлянами.

«Был летом интерес к Довбику со стороны «Бешикташа» и «Марселя», но у него контракт с «Днепром-1». Что касается цены, то Артем должен доказать свою стоимость. После Евро Мирча Луческу хотел, чтобы «Динамо» подписало Довбика. Он считал, что Артем может помочь. И интерес не пропал от Луческу, но и Довбик должен доказывать».

«Матч против «Динамо» должен был стать для него одним из матчей жизни. Если ты знаешь, что тренер другой команды в тебе заинтересован, тренер команды Лиги чемпионов, то должен полностью выложиться. Не уверен, что матч убедил Луческу. За такой шанс нужно цепляться».

«А теперь в «Динамо» могут подумать, зачем нам платить за Довбика, если у нас Гармаш забивает», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик забил 6 голов.

Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 26.10.2021 11:29
    +4
    с какого перепуга цыганык решил, что все мечтают попасть в динаму. В Днепре у Довбыка гарантированное место в составе, гарантированные минуты на поле, а в динаме только прийти и полировать лавку наравне с бесединами, супрягами и потом упасть на дно и деградировать как нападающий. Нее, зачем такое счастье
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 26.10.2021 11:13
    +2
    ахаха)) Кому Гармаш забивает? Минаю и Львову? Сколько там в ЛЧ Гармаш забил?
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    Aleks04
    Aleks04, 26.10.2021 11:13
    +2
    Тут можно и противоположный вопрос задать: Нужно ли Довбику Динамо? Может он метит в Европу. Кому он "має доводити", Луческу?! Цыгавнюк - вброс говна на вентилятор
    Ссылка
    Микола
    online
    Микола, 26.10.2021 11:26
    +1
    Окунуться в болото? Чтобы перемазаться суркисовским дерьмом? И чтобы этот деби.л решал, когда Довбику отправляться за рубеж?
    .
    Если у Довбика есть голова на плечах, то он никак не должен реагировать на щедрые посулы из динамовского болота, ни из кротопомойки.
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    Mikola12
    Mikola12, 26.10.2021 11:27
    0
    Aleks04, 26.10.2021 11:13
    Тут можно и противоположный вопрос задать: Нужно ли Довбику Динамо? Может он метит в Европу. Кому он "має доводити", Луческу?! Цыгавнюк - вброс говна на вентилятор
    А теперь вопрос,а нужна ли была муSSарня Супряге?Его просто отдал туда коломойша без всяких вопросов,также будет и с Довбиком.
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 26.10.2021 11:24
    0
    mayakovskiy1, 26.10.2021 11:13
    ахаха)) Кому Гармаш забивает? Минаю и Львову? Сколько там в ЛЧ Гармаш забил?
    Однокласникам муSSарни.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 11:07 (изменен)
    -1
    нужна ли динама довбыку
    Ссылка
    samird
    samird, 26.10.2021 11:23
    -3
    Aleks04, 26.10.2021 11:13
    Тут можно и противоположный вопрос задать: Нужно ли Довбику Динамо? Может он метит в Европу. Кому он "має доводити", Луческу?! Цыгавнюк - вброс говна на вентилятор
    А ты думаешь его европейские скауты по матчам с Минаем и Вересом будут в первую очередь оценивать?
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    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 11:23
    -3
    Если ты знаешь, что тренер другой команды в тебе заинтересован, тренер команды Лиги чемпионов
    ---
    тренер вафлёров ЛЧ довбык спит и видит как он 1 раз за матч прикасается к мячу в середине поля, мечта
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 26.10.2021 11:22
    -3
    Aleks04, 26.10.2021 11:13
    Тут можно и противоположный вопрос задать: Нужно ли Довбику Динамо? Может он метит в Европу. Кому он "має доводити", Луческу?! Цыгавнюк - вброс говна на вентилятор
    сам ти гавн.к
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 26.10.2021 11:21
    -3
    mayakovskiy1, 26.10.2021 11:13
    ахаха)) Кому Гармаш забивает? Минаю и Львову? Сколько там в ЛЧ Гармаш забил?
    до речі-"Дніпру"
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