Игорь ЦЫГАНЫК: «Игра с Динамо должна была стать матчем жизни для Довбика»

Журналист Игорь Цыганык не уверен, что «Динамо» будет настаивать на приобретении форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который не сумел проявить себя в матче с киевлянами.

«Был летом интерес к Довбику со стороны «Бешикташа» и «Марселя», но у него контракт с «Днепром-1». Что касается цены, то Артем должен доказать свою стоимость. После Евро Мирча Луческу хотел, чтобы «Динамо» подписало Довбика. Он считал, что Артем может помочь. И интерес не пропал от Луческу, но и Довбик должен доказывать».

«Матч против «Динамо» должен был стать для него одним из матчей жизни. Если ты знаешь, что тренер другой команды в тебе заинтересован, тренер команды Лиги чемпионов, то должен полностью выложиться. Не уверен, что матч убедил Луческу. За такой шанс нужно цепляться».

«А теперь в «Динамо» могут подумать, зачем нам платить за Довбика, если у нас Гармаш забивает», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик забил 6 голов.