Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Пока цель Металлиста - Лига Европы»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сперва хочет увидеть команду в Лиге Европы, а уже потом будем думать о Лиге чемпионов.

«Пока мы целимся на Лигу Европы. А потом - Лига чемпионов. Какой солдат не хочешь стать генералом. Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая может соревноваться с сильными соперниками».

«Тогда мы конкурировали с «Эвертоном», «Галатасараем», «Байером». Выходили с первых мест в группе».

«Состав должен быть такой, чтобы было не стыдно быть на трибунах», - сказал Ярославский.

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.