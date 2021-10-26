Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Пока цель Металлиста - Лига Европы»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сперва хочет увидеть команду в Лиге Европы, а уже потом будем думать о Лиге чемпионов.
«Пока мы целимся на Лигу Европы. А потом - Лига чемпионов. Какой солдат не хочешь стать генералом. Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая может соревноваться с сильными соперниками».
«Тогда мы конкурировали с «Эвертоном», «Галатасараем», «Байером». Выходили с первых мест в группе».
«Состав должен быть такой, чтобы было не стыдно быть на трибунах», - сказал Ярославский.
Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.
Источник — Бомбардир
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Ярославский и Стороженко с мутной группой "инвесторов" в одной команде - вы себе как это представляете?
Я настолько стар, что помню как динамо использовалось в рекламе сдпу о. В далёкие 90-е.
Сейчас принципы поменялись.
Такое воскрешение и так красиво ложиться под выборы.
А что касается с тем, что совпало с выборами, так это совпало и с десятилетним сроком, когда он не мог заниматься футболом.
Суркисовский опыт использования команды в рекламных целях - это киевское, а не харьковское.
- Нет, мне нужно все и сразу
Ярик, тут ведь главное чтобы у тебя сфинктер опять не сжался, когда против Копанки играть будете решающий матч.
А что касается с тем, что совпало с выборами, так это совпало и с десятилетним сроком, когда он не мог заниматься футболом.
Суркисовский опыт использования команды в рекламных целях - это киевское, а не харьковское.
Я настолько стар, что помню как динамо использовалось в рекламе сдпу о. В далёкие 90-е.
Сейчас принципы поменялись.
Такое воскрешение и так красиво ложиться под выборы.
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