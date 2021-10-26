Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Пока цель Металлиста - Лига Европы»

Президент надеется быстро вернуться в еврокубки

  • 26.10.2021 10:27
  • 1910 просмотров
  • 15 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Пока цель Металлиста - Лига Европы»
© fcmetalua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сперва хочет увидеть команду в Лиге Европы, а уже потом будем думать о Лиге чемпионов.

«Пока мы целимся на Лигу Европы. А потом - Лига чемпионов. Какой солдат не хочешь стать генералом. Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая может соревноваться с сильными соперниками».

«Тогда мы конкурировали с «Эвертоном», «Галатасараем», «Байером». Выходили с первых мест в группе».

«Состав должен быть такой, чтобы было не стыдно быть на трибунах», - сказал Ярославский.

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.

Источник — Бомбардир

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    Kevko, 26.10.2021 11:12
    +5
    Очень хорошо и для УПЛ, и для Харькова восстановление сильного Металлиста. Как будет дальше, посмотрим
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    Grigorio666
    Grigorio666, 26.10.2021 10:46
    +4
    Умник, 26.10.2021 10:38
    А если выборы проиграешь то Лига конференции?
    А ЩО ЯРОСЛАВСЬКИЙ йде на вибори?????
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 10:40
    +4
    Увы, без серьёзного бюджета в современном футболе добиться серьёзных результатов почти невозможно. Иногда случаются чудеса как с Шерифом или БАТЭ, но эти чудеса очень быстро сдуваются. Неоднозначно всё.
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 10:58
    +2
    Vit18, 26.10.2021 10:45
    Головна мета Металіста це об'єднання в одну команду з другим Металістом, а потім все інше.
    Какое объединение?
    Ярославский и Стороженко с мутной группой "инвесторов" в одной команде - вы себе как это представляете?
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 10:41
    +2
    Умник, 26.10.2021 10:38
    А если выборы проиграешь то Лига конференции?
    Упс... а он идёт на выборы?
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 11:03
    +1
    Aleks04, 26.10.2021 11:01
    Ну реально как маленький ребёнок, уже весной этого года стало понятно кого продвигает на выборы Ярик.
    В Киеве лучше знают, чем в Харькове. Ржака.
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 10:55
    +1
    Умник, 26.10.2021 10:50
    А металлист из какого города?
    Я настолько стар, что помню как динамо использовалось в рекламе сдпу о. В далёкие 90-е.
    Сейчас принципы поменялись.
    Такое воскрешение и так красиво ложиться под выборы.
    Ярославскому предлагали баллотироваться на выборы мэра ещё в домайданные времена. Он отказался несмотря на то, что у него были высокие шансы. Он прямо в политику не лезет.
    А что касается с тем, что совпало с выборами, так это совпало и с десятилетним сроком, когда он не мог заниматься футболом.
    Суркисовский опыт использования команды в рекламных целях - это киевское, а не харьковское.
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 26.10.2021 11:33
    0
    - Мусье Бендер может возьмёте частями?
    - Нет, мне нужно все и сразу
    Ярик, тут ведь главное чтобы у тебя сфинктер опять не сжался, когда против Копанки играть будете решающий матч.
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 10:56
    0
    Умник, 26.10.2021 10:50
    Вы как маленький ей богу
    Ну, давайте, как большой, расскажите нам связь выборов и Ярославского. Только с конкретными фактами, а то губошлёпы уже изрядно притомили. Вы же не такой, правда?
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    Aleks04
    Aleks04, 26.10.2021 11:01
    -1
    Vladdal, 26.10.2021 10:55
    Ярославскому предлагали баллотироваться на выборы мэра ещё в домайданные времена. Он отказался несмотря на то, что у него были высокие шансы. Он прямо в политику не лезет.
    А что касается с тем, что совпало с выборами, так это совпало и с десятилетним сроком, когда он не мог заниматься футболом.
    Суркисовский опыт использования команды в рекламных целях - это киевское, а не харьковское.
    Ну реально как маленький ребёнок, уже весной этого года стало понятно кого продвигает на выборы Ярик.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 26.10.2021 10:50
    -2
    Grigorio666, 26.10.2021 10:46
    А ЩО ЯРОСЛАВСЬКИЙ йде на вибори?????
    А металлист из какого города?
    Я настолько стар, что помню как динамо использовалось в рекламе сдпу о. В далёкие 90-е.
    Сейчас принципы поменялись.
    Такое воскрешение и так красиво ложиться под выборы.
    Ссылка
    Vit18
    online
    Vit18, 26.10.2021 10:45
    -2
    Головна мета Металіста це об'єднання в одну команду з другим Металістом, а потім все інше.
    Ссылка
    rus
    rus, 26.10.2021 10:45
    -2
    Верю!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 26.10.2021 10:50
    -3
    Vladdal, 26.10.2021 10:41
    Упс... а он идёт на выборы?
    Вы как маленький ей богу
    Ссылка
    Умник
    Умник, 26.10.2021 10:38
    -4
    А если выборы проиграешь то Лига конференции?
    Ссылка
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