ДЕ ДЗЕРБИ: «Сложно переключаться на УПЛ после ЛЧ. Добились результата»

Тренер доволен победой в Полтаве

  • 26.10.2021 08:11
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  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Сложно переключаться на УПЛ после ЛЧ. Добились результата»
© shakhtar.com

«Шахтер» в непростом матче УПЛ обыграл «Ворсклу» 2:0, что порадовало наставника Роберто Де Дзерби.

«Ворскла» создала нам определенные проблемы, но мы были готовы, ведь соперник находится на 3-м месте. Мы выиграли очень сложный матч, и после поражения от «Реала» нормально, что была усталость. Сложно после такого переключиться на УПЛ».

«Так что добились большого результата».

«У Педриньо травма ноги. Нужно понять, сколько он пропустит. Небольшое повреждение есть у Степаненко», - сказал Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    BestOf
    BestOf, 26.10.2021 08:25
    0
    Ворскла вас 30 минут мордой об газон возила, пока судейка не включился в игру
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