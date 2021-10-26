ДЕ ДЗЕРБИ: «Сложно переключаться на УПЛ после ЛЧ. Добились результата»

«Шахтер» в непростом матче УПЛ обыграл «Ворсклу» 2:0, что порадовало наставника Роберто Де Дзерби.

«Ворскла» создала нам определенные проблемы, но мы были готовы, ведь соперник находится на 3-м месте. Мы выиграли очень сложный матч, и после поражения от «Реала» нормально, что была усталость. Сложно после такого переключиться на УПЛ».

«Так что добились большого результата».

«У Педриньо травма ноги. Нужно понять, сколько он пропустит. Небольшое повреждение есть у Степаненко», - сказал Де Дзерби.