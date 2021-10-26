ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 не борется за Лигу чемпионов. Сражаемся за Лигу Европы»

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич после поражения от «Динамо» считает, что команде еще рано бороться за место в Лиге чемпионов, поэтому команда ведет борьбу за выход в Лигу Европы.

«Мы не боремся за Лигу чемпионов, а являемся кандидатами на выход в Лигу Европы. Так что обыграть «Динамо» или «Шахтер» - это не наша единственная задача».

«У нас есть равноценные соперники - «Ворскла», «Заря», «Десна». Жаль, что не обыграли «Динамо», хотя в первом тайме играли на равных», - сказал Йовичевич.

Пока команда идет на 5-м месте.