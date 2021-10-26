Александр ГОЛОВКО: «У меня нет динамовского сердца»

49-летний экс-защитник киевского «Динамо» Александр Головко поделился мнением о нынешнем наставнике «Динамо» Мирче Луческу и объяснил, почему у него нет «динамовского сердца».

«Правильно ли, что Луческу пригласили в «Динамо»? Конечно.

У меня нет «динамовского сердца», у меня есть уважение к клубу. И у клуба есть уважение ко мне. Потому что «динамовское сердце» — это очень классный бренд.

Мне не нравится, когда говорят о «динамовском сердце» как об оскорблении. Потому что «динамовское сердце» подразумевает под собой «общественное выше личного». Все ради команды», — отметил Головко.

Контракт Головко принадлежал «Динамо» с 1996 по 2004 годы.