Александр ГОЛОВКО: «У меня нет динамовского сердца»

Специалист отметил, что у него есть уважение к киевскому клубу

  • 26.10.2021 04:55
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Александр ГОЛОВКО: «У меня нет динамовского сердца»
© УАФ. Александр Головко

49-летний экс-защитник киевского «Динамо» Александр Головко поделился мнением о нынешнем наставнике «Динамо» Мирче Луческу и объяснил, почему у него нет «динамовского сердца».

«Правильно ли, что Луческу пригласили в «Динамо»? Конечно.

У меня нет «динамовского сердца», у меня есть уважение к клубу. И у клуба есть уважение ко мне. Потому что «динамовское сердце» — это очень классный бренд.

Мне не нравится, когда говорят о «динамовском сердце» как об оскорблении. Потому что «динамовское сердце» подразумевает под собой «общественное выше личного». Все ради команды», — отметил Головко.

Контракт Головко принадлежал «Динамо» с 1996 по 2004 годы.

Источник — Вацко Live

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