Рюдигер ведет переговоры с тремя европейскими топ-клубами

Футболист «Челси» может покинуть клуб в качестве свободного агента

  • 26.10.2021 03:46
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Рюдигер ведет переговоры с тремя европейскими топ-клубами
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний немецкий центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер может покинуть английский клуб будущим летом в качестве свободного агента.

Футболист ведет переговоры с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом». Игроком также интересуются мадридский «Реал» и ПСЖ.

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Источник — gianlucadimarzio.com

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