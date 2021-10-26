Рюдигер ведет переговоры с тремя европейскими топ-клубами

28-летний немецкий центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер может покинуть английский клуб будущим летом в качестве свободного агента.

Футболист ведет переговоры с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом». Игроком также интересуются мадридский «Реал» и ПСЖ.

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.