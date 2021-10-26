Валерий КРИВЕНЦОВ: «У Александрии есть преимущество»

Наставник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 01:43
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «У Александрии есть преимущество»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от поединка с «Александрией» в 1/8 финала Кубка Украины.

- Какие планы, амбиции на Кубок Украины? Какие, возможно, ставятся задачи?
- Мы хотим выступить как можно удачнее, но все понимают прекрасно, что Кубок — это игра на выбывание. Проиграл — вылетел, победил — прошел дальше. Мы будем стариться пройти как можно дальше.

- Насколько сложный соперник «Александрия»? Если смотреть в турнирную таблицу чемпионата, то там вы идете рядом?
- Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому, как я и сказал, игра будет очень интересной. Многие изменений в тактике, посмотрим. Будет интересный матч.

- Из того, что вы сказали, кажется, что игра будет очень интенсивной. Насколько футболисты успели восстановиться после «Ингульца»?
- Мы с «Александрией» в одинаковом положении. Они также играли, но у них преимущество, они играли на два с половиной часа раньше.

- Насколько большую ротацию планируете по сравнению с матчем с «Ингульцом»?
- Увидите.

Матч 1/8 финала Кубка Украины «Металлист 1925» — «Александрия» состоится во вторник, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Металлист 1925

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