Кобин объяснил, почему отказался возглавить украинский клуб

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, почему он отказался возглавить тернопольскую «Ниву», которая выступает в Первой лиге Украины.

«Мне это предложение поступило сразу же после увольнения и футбольного клуба «Минай». Мне нужно было какое-то время, чтобы переварить ту информацию, которая так быстро ко мне поступила. Мне нужно было узнать, какие условия в этом клубе.

Я был очень доволен тем, что на меня вышли функционеры клуба и предложили роботу. Взвесив все за и против, я принял решение пока сделать небольшую паузу», — отметил Кобин.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.

После 15-ти сыгранных туров «Нива» занимает 7-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 19 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-17.