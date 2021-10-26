Бешикташ — Галатасарай — 2:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 10-го тура чемпионата Турции по футболу «Бешикташ» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 2:1.

31-летний бразильский полузащитник «Бешикташа» Алекс Тейшейра вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на Учана на 83-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бешикташ» — «Галатасарай» — 2:1

Голы: Ларин 39, 64 — Чикылдэу, 35