Бешикташ — Галатасарай — 2:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 10-го тура чемпионата Турции по футболу «Бешикташ» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 2:1.
31-летний бразильский полузащитник «Бешикташа» Алекс Тейшейра вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на Учана на 83-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бешикташ» — «Галатасарай» — 2:1
Голы: Ларин 39, 64 — Чикылдэу, 35
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.