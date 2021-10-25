Александр ГОЛОВКО: «Месси повезло, что я с ним не играл»

Экс-защитник «Динамо» - о своей манере игры

  • 25.10.2021 21:14
  • 1085 просмотров
  • 4 комментария
Александр ГОЛОВКО: «Месси повезло, что я с ним не играл»
© Футбол 1/2/3. Александр Головко

Бывший защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Головко рассказал, с игроками какого типа ему было сложнее всего играть:

«Очень сложно против футболистов невысокого роста, резкими. Если честно, повезло Месси, что я с ним не играл. А то он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все».

Источник — Вацко Light

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 25.10.2021 21:25
    +4
    Владимир Копяк, 25.10.2021 21:19
    Да, очень повезло Месси, остался бы инвалидом на всю жизнь... Это же надо, прожить сколько лет без мозгов, ужас...
    А чувство юмора на базаре продали? Шутит он. Ему с такими как Месси сложнее всего было - читайте хотя бы!
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
    Alexander Fandeev, 25.10.2021 21:40
    0
    Холланд би його за.бав
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 25.10.2021 21:30
    -1
    По моему всё наоборот...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 25.10.2021 21:19
    -8
    Да, очень повезло Месси, остался бы инвалидом на всю жизнь... Это же надо, прожить сколько лет без мозгов, ужас...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности