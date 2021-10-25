Александр ГОЛОВКО: «Месси повезло, что я с ним не играл»

Бывший защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Головко рассказал, с игроками какого типа ему было сложнее всего играть:

«Очень сложно против футболистов невысокого роста, резкими. Если честно, повезло Месси, что я с ним не играл. А то он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все».