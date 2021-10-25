КОБИН: «Доказал профпригодность. Выиграл Первую лигу с маленьким бюджетом»

Наставник готов вернуться к работе

  • 25.10.2021 20:53
  • 1673 просмотра
  • 1 комментарий
КОБИН: «Доказал профпригодность. Выиграл Первую лигу с маленьким бюджетом»
© facebook.com/minajfootballclub

Наставник Василий Кобин, которого недавно уволили из «Миная», считает, что успел доказать свою профпригодность, выиграв Первую лигу.

Кобин утверждает, что сделал это с наименьшим бюджетом.

«Я доказал всем свою профпригодность. Я выиграл Первую лигу с самым маленьким бюджетом в стране. Говорят, что мы сделали это с чьей-то помощью. Пусть попробуют повторить это. Я доходил с командой до полуфинала Кубка Украины, обыгрывая команды выше классом. Я проделал хорошую работу в прошлом и этом году».

«Я уверен, что смогу работать на высоком уровне, просто результат работы тренера зависит от очень многих факторов. Важно финансовое положение игроков, их психологическое состояние, функционирование футбольного клуба».

«Я не откажусь возглавить команду ниже уровнем. Если будут предложения, то я буду их рассматривать. Учиться человек может только на практике», — сказал Кобин.

Источник — BurBuzz

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 25.10.2021 21:37
    -1
    Очень странно, куда смотрит "Барселона"
    Ссылка
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