КОБИН: «Доказал профпригодность. Выиграл Первую лигу с маленьким бюджетом»

Наставник Василий Кобин, которого недавно уволили из «Миная», считает, что успел доказать свою профпригодность, выиграв Первую лигу.

Кобин утверждает, что сделал это с наименьшим бюджетом.

«Я доказал всем свою профпригодность. Я выиграл Первую лигу с самым маленьким бюджетом в стране. Говорят, что мы сделали это с чьей-то помощью. Пусть попробуют повторить это. Я доходил с командой до полуфинала Кубка Украины, обыгрывая команды выше классом. Я проделал хорошую работу в прошлом и этом году».

«Я уверен, что смогу работать на высоком уровне, просто результат работы тренера зависит от очень многих факторов. Важно финансовое положение игроков, их психологическое состояние, функционирование футбольного клуба».

«Я не откажусь возглавить команду ниже уровнем. Если будут предложения, то я буду их рассматривать. Учиться человек может только на практике», — сказал Кобин.