Источник: Буряк получит новую должность в Динамо

Легенда киевлян станет советником президента клуба

  • 25.10.2021 19:43
  • 1551 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: Буряк получит новую должность в Динамо
© Sport.ua. Леонид Буряк

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк получит новую должность в клубе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Буряк станет советником президента клуба Игоря Суркиса. Его введут в штат сотрудников «Динамо», он будет отвечать за спортивный вектор развития клуба.

При этом Буряк продолжит оставаться бренд-амбассадором «Динамо», а Резо Чохонелидзе продолжит занимать должность спортивного директора клуба.

Буряк выступал за «Динамо» в качестве игрока в 1973 – 1984 годах и тренировал команду в 2005 году.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 25.10.2021 19:59
    -1
    Свекла - советник Сурка???
    Будет советовать в Монте Карло ставить на красное или чёрное, если его повезут туда в багажнике до аэропорта, а потом в чемодане до казино
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