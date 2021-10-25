Источник: Буряк получит новую должность в Динамо

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк получит новую должность в клубе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
Буряк станет советником президента клуба Игоря Суркиса. Его введут в штат сотрудников «Динамо», он будет отвечать за спортивный вектор развития клуба.
При этом Буряк продолжит оставаться бренд-амбассадором «Динамо», а Резо Чохонелидзе продолжит занимать должность спортивного директора клуба.
Буряк выступал за «Динамо» в качестве игрока в 1973 – 1984 годах и тренировал команду в 2005 году.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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