Источник: Буряк получит новую должность в Динамо

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк получит новую должность в клубе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Буряк станет советником президента клуба Игоря Суркиса. Его введут в штат сотрудников «Динамо», он будет отвечать за спортивный вектор развития клуба.

При этом Буряк продолжит оставаться бренд-амбассадором «Динамо», а Резо Чохонелидзе продолжит занимать должность спортивного директора клуба.

Буряк выступал за «Динамо» в качестве игрока в 1973 – 1984 годах и тренировал команду в 2005 году.