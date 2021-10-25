ЯРОСЛАВСКИЙ: «Посмотрим, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский оценил отношение президента «Динамо» Игоря Суркиса.
Ранее Суркис говорил, мол, уже киевляне дрожат и ждут, когда «Металлист» вернется в УПЛ и будет всех побеждать.
«Шутки Суркиса? Посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся. Всегда были хорошие матчи с «Динамо».
«Но в этом весь футбол. Скандалы, дрязги - это составная часть футбола. Без скандалов не обойтись», - считает Ярославский.
Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге.
Источник — Бомбардир
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https://www.youtube.com/watch?v=9oRF3d5S4Gc БАЙ-БАЙ ГРИША
«дырнамо» – друзья: шубы
шлюхтер-друзья: судьи
-Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
«Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
«Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
«Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
«Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
И такое уже было в Заопрожье, когда в УПЛ играли Металлург и Торпедо. В итоге у них одинаковое количество очков против друг друга. Соперникам на радость.
-Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
«Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
«Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
«Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
«Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
-Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
«Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
«Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
«Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
«Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
«Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
«дырнамо» – друзья: шубы
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