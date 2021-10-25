ЯРОСЛАВСКИЙ: «Посмотрим, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский оценил отношение президента «Динамо» Игоря Суркиса.

Ранее Суркис говорил, мол, уже киевляне дрожат и ждут, когда «Металлист» вернется в УПЛ и будет всех побеждать.

«Шутки Суркиса? Посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся. Всегда были хорошие матчи с «Динамо».

«Но в этом весь футбол. Скандалы, дрязги - это составная часть футбола. Без скандалов не обойтись», - считает Ярославский.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге.