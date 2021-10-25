ЯРОСЛАВСКИЙ: «Посмотрим, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется»

Президент предвкушает конкуренцию в УПЛ

  • 25.10.2021 19:25
  • 3730 просмотров
  • 23 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Посмотрим, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется»
© metalist.ua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский оценил отношение президента «Динамо» Игоря Суркиса.

Ранее Суркис говорил, мол, уже киевляне дрожат и ждут, когда «Металлист» вернется в УПЛ и будет всех побеждать.

«Шутки Суркиса? Посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся. Всегда были хорошие матчи с «Динамо».

«Но в этом весь футбол. Скандалы, дрязги - это составная часть футбола. Без скандалов не обойтись», - считает Ярославский.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге.

Источник — Бомбардир

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 25.10.2021 19:30
    +7
    На самом деле все ждем) надо команда которая сможет спокойно отбирать очки у лидеров
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 25.10.2021 19:54
    +2
    Муґунот Уух, 25.10.2021 19:51
    два друга - х*й и подпруга
    Ссылка
    turist86
    turist86, 25.10.2021 19:37
    +2
    11 років тому:
    https://www.youtube.com/watch?v=9oRF3d5S4Gc БАЙ-БАЙ ГРИША
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 25.10.2021 20:12
    +1
    --smart--Forever, 25.10.2021 20:02
    читай если умеешь
    «дырнамо» – друзья: шубы
    читай если знаешь буквы
    шлюхтер-друзья: судьи
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 25.10.2021 20:10
    +1
    Металлист будут иметь все клубы Премьер лиги. Не перегибай.
    Ссылка
    GR-65
    GR-65, 25.10.2021 20:09
    0
    Octopus, 25.10.2021 19:43
    А не будет сдавать, так Курченко вернется
    Это два сапога пара, что авя что курица- оба прокремлевские курвы.
    Ссылка
    GR-65
    GR-65, 25.10.2021 20:07
    0
    molekiller, 25.10.2021 19:59
    читай если умеешь читать дурной глобус
    -Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
    «Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
    «Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
    «Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
    «Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
    С каких херов ты приписал во враги того Металлиста Черноморец?
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 25.10.2021 20:06
    0
    Так один уже вернулся. Если приедет и второй, то они будут друг у друга кровь пить, как сейчас во львовском дерби.
    И такое уже было в Заопрожье, когда в УПЛ играли Металлург и Торпедо. В итоге у них одинаковое количество очков против друг друга. Соперникам на радость.
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 25.10.2021 20:03
    0
    mayakovskiy1, 25.10.2021 19:57
    Динамо не команда, вернется Металл будут бороться за бронзу. Тем более бронзовый опыт уже есть))
    Ага он твій шлюхтар вже другий рік за бронзу бореться, але грошики тараканів на срібло максимум витягують
    Ссылка
    maxno
    maxno, 25.10.2021 20:02
    0
    Шахтёру в следующем чемпионате занять 3 место будет тяжело . Ахмед если захочет то может купит но цена будет очень большая.
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 25.10.2021 20:00
    0
    mayakovskiy1, 25.10.2021 19:57
    Динамо не команда, вернется Металл будут бороться за бронзу. Тем более бронзовый опыт уже есть))
    а шахтер за зону ЛЕ?да резинка от трусов?
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 25.10.2021 19:59
    0
    Злий Глобинець, 25.10.2021 19:41
    Золоті слова! Браво, Владленович!!!
    читай если умеешь читать дурной глобус
    -Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
    «Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
    «Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
    «Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
    «Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 25.10.2021 19:51
    0
    Злий Глобинець, 25.10.2021 19:44
    Запомни, дырявый: Шахтер и Металлист братские клубы! Были, есть и будут!
    два друга - х*й и подпруга
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 25.10.2021 19:46
    0
    Злий Глобинець, 25.10.2021 19:44
    Запомни, дырявый: Шахтер и Металлист братские клубы! Были, есть и будут!
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 25.10.2021 20:02
    -1
    molekiller, 25.10.2021 19:59
    читай если умеешь читать дурной глобус
    -Для более менее понятной картины, обозначим приблизительный список друзей и врагов отечественной фан-сцены:
    «Динамо» – друзья: «Карпаты», «Днепр», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Днепр» – друзья: «Карпаты», «Днепр», ПФК «Севастополь», «Таврия», враги: «Черноморец», «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев);
    «Шахтер» – друзья: «Ворскла», «Черноморец», враги: «Динамо», «Днепр», «Металлист» «Металлург» (Запорожье), хорошие отношения: «Карпаты»;
    «Металлист» – друзья: «Кривбасс», фанаты несуществующего уже ЦСКА (Киев), враги: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Шахтер»; хорошие отношения: «Карпаты», «Заря»;
    «Металлург» (Запорожье) – друзья: «Волынь», « Кривбасс», враги: «Таврия», «Динамо», «Днепр», «Карпаты», «Шахтер»;
    «Карпаты» – друзья: «Динамо», «Днепр», враги: «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Черноморец», ФК «Львов», хорошие отношения: «Шахтер», «Металлист».
    читай если умеешь
    «дырнамо» – друзья: шубы
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 25.10.2021 19:58
    -1
    Слава Чебан, 25.10.2021 19:30
    На самом деле все ждем) надо команда которая сможет спокойно отбирать очки у лидеров
    Тогда надо не еще один арендуполь, а Агробизнес.
    Ссылка
    GR-65
    GR-65, 25.10.2021 19:27
    -1
    А Ахметову будет сдавать игры так как и раньше?
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 25.10.2021 19:49
    -4
    Пахнущий венками представитель Голубой Лагуны DK1961 возмущается и бздит при этом в лужу, что Ярославский заставит уважать шубную помойку его Металлист
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 25.10.2021 19:41
    -4
    Золоті слова! Браво, Владленович!!!
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 25.10.2021 19:38
    -4
    Слава Чебан, 25.10.2021 19:30
    На самом деле все ждем) надо команда которая сможет спокойно отбирать очки у лидеров
    2-й Арендопуполь. Только с амбициями. Но, по заданию у старшего ржавого брата, амбиции проявляться будут именно в матчах с киевлянами. А ржавым будут сливать, как и раньше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности