ШАРАН: «Судьи угнетают украинских тренеров. Иностранцев это не касается»

Тренер считает, что иностранцам позволено больше

  • 25.10.2021 17:29
  • 1060 просмотров
  • 2 комментария
ШАРАН: «Судьи угнетают украинских тренеров. Иностранцев это не касается»
© shakhtar.com

Экс-наставник «Александрии» Владимир Шаран считает, что судьи в УПЛ слишком многое позволяют иностранным тренерам Мирче Луческу и Роберто Де Дзерби.

«Хотел бы обратить внимание на то, как нас, украинских тренеров, угнетают в процессе арбитража. Я, как и мои коллеги Юрий Максимов и Руслан Костышин, такие же эмоциональные люди, как и работающие в нашем футболе иностранные специалисты. Арбитры нам почему-то сразу показывают желтые или красные карточки за любое нарушение – либо ты сказал что-то не так, либо вышел за линию. А тут люди просто выбегают на футбольное поле, будто это не матч под эгидой УПЛ, а игра первенства области в каком-нибудь селе. Мирча Луческу вышел к центру поля в матче, в котором его «Динамо» сыграло с «Колосом» 2:2. А в игре в Полтаве после забитого мяча наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби побежал на футбольное поле метров на двадцать».

«Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается. Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал в поединке «Ворскла» - «Шахтер».

«Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты», - считает Шаран.

Источник — UA-Football

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    Comrade Me, 25.10.2021 18:10
    +3
    По факту он прав.
    Ко всем должно быть одинаковое отношение в рамках регламента турнира.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.10.2021 18:29 (изменен)
    0
    По тому что к иностранным тренерам Суркис и Ахметов относятся уважительно, а не как к своему лакею. Иностранец он же может рассказать у себя на родине, какой тут треш в Украине иногда происходит.
    -
    Но стоит сказать, что украинские тренеры и игроки так же по-хамски и высокомерно ведут себя с обычными людьми, которые ниже них по социальному статусу.
    -
    Когда-то пытался пообщаться с журналистами из канала Футбол и некоторых других проектов - высокомерные ....ы, это если коротко. Это они перед олигархами лакеи, а с обычными людьми - они ведут себя как олигархи, хотят чтобы им прислуживали.
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