ШАРАН: «Судьи угнетают украинских тренеров. Иностранцев это не касается»

Экс-наставник «Александрии» Владимир Шаран считает, что судьи в УПЛ слишком многое позволяют иностранным тренерам Мирче Луческу и Роберто Де Дзерби.

«Хотел бы обратить внимание на то, как нас, украинских тренеров, угнетают в процессе арбитража. Я, как и мои коллеги Юрий Максимов и Руслан Костышин, такие же эмоциональные люди, как и работающие в нашем футболе иностранные специалисты. Арбитры нам почему-то сразу показывают желтые или красные карточки за любое нарушение – либо ты сказал что-то не так, либо вышел за линию. А тут люди просто выбегают на футбольное поле, будто это не матч под эгидой УПЛ, а игра первенства области в каком-нибудь селе. Мирча Луческу вышел к центру поля в матче, в котором его «Динамо» сыграло с «Колосом» 2:2. А в игре в Полтаве после забитого мяча наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби побежал на футбольное поле метров на двадцать».

«Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается. Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал в поединке «Ворскла» - «Шахтер».

«Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты», - считает Шаран.