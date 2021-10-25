Артем БЕСЕДИН: «Динамо купило форвардов, а играет Гармаш. Рад за Дениса»

Форвард «Динамо» Артем Беседин, который сейчас травмирован и не может играть, отметил хавбека Дениса Гармаша.

В нынешнем сезоне Гармаш успешно играет на позиции нападающего.

«Я рад за Дениса. Мы купили форвардов, а играет Гармаш. Ему только аплодировать можно. Он хочет играть, у него есть амбиции. Раньше он где-то разговаривал с судьями, еще что-то, но он всегда переживает за результат».

«И он работает на тренировках, Луческу это видит и выпускает», - сказал Беседин.

В текущем сезоне УПЛ Денис забил 6 голов.