Артем БЕСЕДИН: «Динамо купило форвардов, а играет Гармаш. Рад за Дениса»

Форвард похвалил одноклубника

  • 25.10.2021 16:29
  • 873 просмотра
  • 3 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Динамо купило форвардов, а играет Гармаш. Рад за Дениса»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин, который сейчас травмирован и не может играть, отметил хавбека Дениса Гармаша.

В нынешнем сезоне Гармаш успешно играет на позиции нападающего.

«Я рад за Дениса. Мы купили форвардов, а играет Гармаш. Ему только аплодировать можно. Он хочет играть, у него есть амбиции. Раньше он где-то разговаривал с судьями, еще что-то, но он всегда переживает за результат».

«И он работает на тренировках, Луческу это видит и выпускает», - сказал Беседин.

В текущем сезоне УПЛ Денис забил 6 голов.

Источник — Sportarena

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    slafko
    slafko, 25.10.2021 16:46 (изменен)
    +1
    Вторая молодость, залетает пока все.
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 25.10.2021 17:00
    0
    Поздравляю менеджмент ДКГ с беспросветной тупостью
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    SergRV
    SergRV, 25.10.2021 16:56
    0
    Ну хоть один хочет играть в футбол. Уже неплохо. Ему бы мозги поправить в плане контроля себя самого, был бы отличным футболистом. А так не знаешь - проблему выпускаешь, или плюс.
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