Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Челси был для меня как подорожник»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о своем отношении к харьковскому клубу и лондонскому «Челси».

«Команда хорошо играет. Понятно, что есть вопросы, но мы их решаем. Но в этом и кайф футбола. Конечно, если ты получишь «Манчестер Сити», то понятно, что там совершенно другой уровень. Но вот этого кайфа построения клуба ты там никогда не получишь. Готовый проект я бы никогда не взял.

Я всегда говорил, что мое сердце с «Металлистом» раз и навсегда. Я подтвердил это. Я никогда не говорил о другом клубе.

Болею ли я за «Челси»? Сейчас уже меньше. Во-первых, я отвлекаюсь на «Металлист». Я давно не был на стадионе «Челси». Чем-то футбольный вакуум нужно было заполнять. Конечно, на тот момент (момент продажи «Металлиста» — прим. ред.) «Челси» для меня как подорожник был. Я уехал в Англию, проводил там много времени, ходил на «Челси». Пытался отгонять от себя мысли о «Металлисте», хотя они постоянно возвращались ко мне. А сегодня… Зачем мне сегодня думать о «Челси», если у меня есть «Металлист»?», — рассказал Ярославский.