ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я люблю Маркевича, но его возвращение мы не обсуждали»

Президент «Металлиста» не знает планов бывшего главного тренера харьковского клуба

  • 25.10.2021 13:55
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я люблю Маркевича, но его возвращение мы не обсуждали»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о том, возможно ли возвращение в клуб бывшего главного тренера Мирона Маркевича.

«Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Кучере.

Возвращение в другой роли, роли функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю… Но вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем», – сказал Ярославский.

Маркевич был главным тренером «Металлиста» с 2005 по 2014 годы.

Источник — Бомбардир

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