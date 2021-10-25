ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я люблю Маркевича, но его возвращение мы не обсуждали»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о том, возможно ли возвращение в клуб бывшего главного тренера Мирона Маркевича.

«Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Кучере.

Возвращение в другой роли, роли функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю… Но вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем», – сказал Ярославский.

Маркевич был главным тренером «Металлиста» с 2005 по 2014 годы.