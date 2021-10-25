Гвардиола заинтересован в полузащитнике Боруссии М

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в подписании 24-летнего швейцарского полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Денисе Закарии.
Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета следующего года. «Манчестер Сити» может подписать игрока в качестве свободного агента, но для этого английскому клубу придется выдержать конкуренцию с римской «Ромой».
В текущем сезоне Закария провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €27 миллионов.
Источник — Calciomercato
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