Гвардиола заинтересован в полузащитнике Боруссии М

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в подписании 24-летнего швейцарского полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Денисе Закарии.

Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета следующего года. «Манчестер Сити» может подписать игрока в качестве свободного агента, но для этого английскому клубу придется выдержать конкуренцию с римской «Ромой».

В текущем сезоне Закария провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €27 миллионов.